Justiça manda prender suspeitos de matar jovem no Rio A Justiça decretou hoje a prisão temporária dos três jovens suspeitos de sequestrar, torturar e matar o estudante Alexandre Thomé Ivo Rojão, de 14 anos. O corpo do adolescente foi encontrado no bairro Califórnia, em São Gonçalo (Rio de Janeiro), na madrugada de segunda-feira, com lesões no crânio que podem ter sido causadas com pedras e barras de ferro. Ele foi enforcado.