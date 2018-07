Justiça manda presos de Batalhão do Rio para Bangu 8 A Justiça do Rio acolheu o pedido do Ministério Público para determinar que todos os presos à disposição do juízo que estão no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar sejam transferidos para Bangu 8. O motivo da transferência, de acordo com a decisão do juiz, é "não haver no Batalhão Especial Prisional (BEP)controle administrativo dos custodiados, elemento indispensável a uma unidade prisional".