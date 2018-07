Justiça manda recuperar patrimônio de Paranapiacaba

De acordo com a decisão, a União e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) devem especificar as medidas tomadas no âmbito do PAC Cidades Históricas, programa do governo federal, visando à recuperação dos bens. Já a prefeitura, que incorporou parte da vila, deve apresentar relatório das restaurações já feitas e das providências tomadas para a candidatura de Paranapiacaba a Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O juiz determina à MRS Logística, concessionária do trecho da ferrovia, que apresente relação dos bens que se encontram na área da concessão, especificando medidas de proteção, especialmente em relação à Torre do Relógio, um dos marcos do lugar.

A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) deverá especificar, no mesmo prazo, as medidas de recuperação a serem tomadas em relação a materiais rodantes em estado de abandono, como vagões e locomotivas. A sentença, dada no último dia 24, estabelece multa mensal de R$ 5 mil em caso de descumprimento. A ação foi movida em 2008 pelo Ministério Público Federal (MPF). O Iphan, que ainda não foi notificado da sentença, confirmou a inclusão da Vila de Paranapiacaba no PAC Cidades Históricas. De acordo com a prefeitura, será anunciada ainda este mês a liberação de verbas para a recuperação de sete imóveis representativos do modo de vida dos ingleses, incluindo um antigo cinema e cerca de 200 moradias da parte baixa da vila. A candidatura oficial de Paranapiacaba a patrimônio da humanidade deve ser lançada após as obras de restauro.