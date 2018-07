Justiça manda RS pagar piso dos professores A Justiça do Rio Grande do Sul determinou que o governo do Estado passe a pagar o piso nacional do magistério, de R$ 1.451,00 imediatamente. A decisão de primeiro grau, tomada pelo juiz José Antônio Coitinho no dia 16 de fevereiro e divulgada nesta segunda-feira, atende pedido do Ministério Público Estadual, que ajuizou ação civil pública em setembro do ano passado. O despacho estabelece que a previsão orçamentária para 2013 considere o valor do piso e que diferenças de anos anteriores também sejam quitadas. O chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, disse que o Estado não concorda com a fórmula do reajuste que levou o piso a R$ 1.451,00, não tem como cumprir a decisão imediatamente e, por isso, vai contestá-la em instâncias superiores da Justiça. Os reajustes previstos pelo governo são de 75% até 2014, quando o mínimo chegaria a R$ 1.260,00.