Justiça manda soltar alunos da Unifesp Guarulhos

A Justiça mandou soltar um grupo de 22 alunos do câmpus Guarulhos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que estava preso desde anteontem na sede da Polícia Federal, zona oeste da capital paulista. Às 23 horas, o alvará de soltura havia chegado à PF, mas os alunos ainda não tinha sido liberados.

As prisões aconteceram na noite de quinta-feira, quando houve um protesto estudantil em frente à diretoria acadêmica do câmpus de Guarulhos. Os estudantes dessa unidade estão em greve há quase três meses para pedir melhorias na infraestrutura. A Polícia Militar foi chamada por funcionários da Unifesp, entre eles o diretor do câmpus, Marcos Cezar de Freitas, para conter os alunos, que estariam depredando o prédio e ameaçando funcionários.

Segundo a Unifesp, eles haviam pichado paredes e quebrado vidros, móveis e computadores. Um grupo estava concentrado em frente ao prédio e, segundo Freitas, intimidando-o e ameaçando ocupar o edifício.

Os 22 alunos foram autuados em flagrante por dano ao patrimônio público, constrangimento ilegal e formação de quadrilha, cujas penas podem chegar, somadas, a oito anos de prisão. A PF fez uma perícia no câmpus. Os presos não puderam deixar a carceragem porque a soma das penas dos crimes dos quais são acusados impede a fiança.

Os alunos dizem que o quebra-quebra só começou após os policiais prenderem uma colega. Houve confronto e a PM utilizou balas de borracha e bombas de efeito moral. Uma estudante foi levada ao pronto-socorro com ferimento na perna e um vídeo postado pelos universitários mostra um rapaz com o nariz sangrando após ser atingido por policiais.

Segundo a aluna de Ciências Sociais Janaína Sant'Ana de Andrade, de 21 anos, que estava no protesto, não dá para saber se foi a PM ou os estudantes que depredaram o prédio. Ontem ela teve uma audiência com o reitor e pediu que ele retirasse as acusações contra os presos.

Reitoria. O reitor da Unifesp, Walter Albertoni, diz que a polícia agiu "com critérios". "Não quero ver ninguém preso, mas os estudantes têm de responder pelos atos que cometeram", disse Albertoni, em entrevista ontem à tarde. Segundo ele, que classificou o ato como "depredação", a situação "saiu do controle", porque "o confronto foi deliberado pelos estudantes".

Para o reitor, os detidos infringiram termos de um mandado de segurança assinado dia 6, quando ocorreu a reintegração de posse do câmpus, invadido por alunos. Os alunos haviam ocupado a diretoria acadêmica em maio, mas saíram do prédio quando souberam da preparação da polícia para fazer cumprir ordem judicial de reintegração de posse.

O câmpus de Guarulhos não tem prédio oficial, prometido desde 2007, quando foi inaugurado. A universidade usa salas de aula de uma escola municipal vizinha. O pró-reitor de Assuntos Estudantis, Luiz Leduino de Salles Neto, disse "repudiar" o que chamou de "ação violenta" da PM. Ele cogita deixar o cargo.

Segundo a PF, dos 22 detidos, 14 já haviam sido conduzidos à superintendência no último dia 6. Os alunos só não foram transferidos ontem para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros por falta de tempo.