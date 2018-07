Justiça manda soltar o traficante Polegar da Mangueira Preso em 19 de outubro de 2011 no Paraguai, o traficante Alexander Mendes da Silva, o Polegar, ex-chefe do tráfico do Morro da Mangueira, zona norte do Rio, está prestes a ser solto por determinação da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). Polegar era um dos bandidos mais procurados pela polícia fluminense até ser localizado por agentes federais na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, enquanto comprava um carro de luxo.