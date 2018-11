Justiça mantém ambulante na Rua 25 de Março

O advogado Ernande de Souza Ruvenal, que conseguiu a liminar para o ambulante, diz que tem 16 clientes com pedidos semelhantes e a Justiça pode autorizá-los a voltar à 25 de Março ainda hoje. ?Só posso garantir a volta depois que tudo estiver pronto, o que deve acontecer amanhã (hoje). Vai depender da agilidade do oficial de Justiça?, disse. Na segunda-feira da semana passada, a Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras retirou da Rua 25 de Março 74 ambulantes que trabalhavam no local com autorização. Eles foram transferidos por cem dias para o bolsão da Praça Coronel Fernando Costa.

A Prefeitura vai realizar limpeza da rua e do sistema de drenagem da região. A medida visa ainda a coibir irregularidades, como calçadas danificadas e contravenções de trânsito. ?No bolsão, a gente não consegue vender nada. É no máximo R$ 30 por dia?, afirma Geraldo Florêncio da Silva, que ontem vendeu na Praça Fernando Costa, mas que aguardava para hoje a liminar que o autorizasse a vender na 25 de Março. O secretário Andrea Matarazzo afirmou que a Prefeitura já acionou a Justiça para tentar derrubar a liminar. ?A batalha vai ser na Justiça. Não tem outro caminho?, diz. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.