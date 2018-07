Justiça mantém condenação de Marcola

O criminoso foi condenado junto com Júlio César Guedes de Moraes, o Carambola, e o falecido Sandro Henrique da Silva Santos, o Gugu, por ter ordenado a morte do juiz no dia 14 de março de 2003. O crime também foi qualificado com as agravantes de emboscada e motivo torpe. Na decisão em que nega o recurso contra a condenação, o relator do julgamento, o desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan, destacou que "o homicídio foi praticado a fim de pressionar as autoridades do Judiciário e da Secretaria de Assuntos Penitenciários objetivando abolir o Regime Disciplinar Diferenciado".

A conclusão da Justiça é de que não houve nenhum prejuízo a Marcola. O relator ainda afirmou que os autos do processo detalham a forma como Marcola e os outros condenados comandavam o PCC de dentro de presídios. Entre os crimes sob sua autoridade estariam o ataque contra policiais e agentes penitenciários, atentados, tráfico de drogas, roubos e sequestros.

O juiz foi assassinado com um tiro no peito e outro na cabeça quando voltava do trabalho para casa por João Carlos Rangel Luise, Adilson Daguia, Reinaldo Teixeira dos Santos e Ronaldo Dias, o Chocolate.