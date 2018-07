Justiça mantém divulgação do resultado do Sisu O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) acolheu recurso da Advocacia-Geral da União (AGU) e revogou em parte uma das liminares que suspendia o prazo de inscrição, marcado para sexta-feira (11), e a divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), prevista para a próxima segunda-feira. A decisão foi tomada no final da tarde desta quinta-feira (10) pelo juiz federal João Pedro Gebran Neto, convocado para atuar na corte.