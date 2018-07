Justiça mantém preso comerciante que atropelou e matou 6 A Justiça decidiu manter na prisão o comerciante Fábio Hiroshi Hattori, de 27 anos, acusado de atropelar e matar seis pessoas que saíam de uma rave, na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba (SP), na madrugada do último dia 6. No acidente, outras seis pessoas ficaram feridas - quatro continuam internadas. Teste do bafômetro feito na ocasião mostrou que o motorista dirigia embriagado. Em decisão divulgada nesta terça-feira (15), a juíza Adriana Tayano Fanton Furukawa, da Vara do Tribunal do Júri, indeferiu o pedido da defesa de que o acusado passasse a responder o processo em liberdade.