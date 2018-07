Justiça mantém presos acusados de entregar jovens de morro

O sargento Renato Oliveira Alves e o soldado Sidney de Oliveira Barros, acusados de envolvimento na entrega de três moradores do Morro da Providência, no centro do Rio, a traficantes do Morro da Mineira, na zona norte, continuarão presos. A juíza federal Andréa Cunha Esmeraldo negou na terça-feira, 5, os pedidos de liminar em habeas-corpus dos dois. Veja também: Outdoor com crítica à segurança no Rio de Janeiro é 'apagado' Segundo a Justiça Federal, os militares alegavam que são réus primários, têm bons antecedentes, residência física e ocupação lícita. Sustentavam ainda que a prisão preventiva seria desnecessária, pois a participação deles seria semelhante a de outros acusados cuja prisão a Justiça revogou. A juíza entendeu, entretanto, que a decretação da prisão deles está dentro das condições previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, que autoriza a medida para "garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria". Para Andréa, a prova colhida é robusta e existem indícios suficientes de autoria. Ela citou também o receio de que, em liberdade, os militares ponham em risco a prova testemunhal. No último dia 1º, a juíza determinou que a audiência dos acusados ocorra por meio de videoconferência. A Seção Judiciária do Rio analisa as condições técnicas para realizar o procedimento, previsto na Lei nº 11.690/08, que deve entrar em vigor neste sábado, 9. Em 14 de junho, 11 militares que vigiavam as obras do Projeto Cimento Social detiveram Wellington Gonzaga Costa, de 19 anos, Marcos Paulo da Silva Correia, de 17 anos, e David Wilson Florêncio da Silva, de 24 anos, no Morro da Providência. Os três foram levados ao Morro da Mineira, controlado por uma facção rival. Um dia depois, seus corpos foram encontrados no Aterro Sanitário de Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.