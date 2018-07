Justiça mantém presos suspeitos de matar turista alemã Suspeitos de assassinato da turista alemã naturalizada italiana Jennifer Marion Nadja Kloker, seu marido e seu sogro - respectivamente Pablo Tonelli e Ferdinando Tonelli - continuam presos em celas separadas no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife. O desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE), Antonio Melo e Lima, indeferiu hoje a liminar no pedido de habeas-corpus impetrado ontem pelo advogado Celio Avelino.