Justiça mantém terra indígena em Mongaguá-SP A Justiça de Santos reconheceu, em sentença assinada no último dia 13, a demarcação da terra indígena Itaoca, em Mongaguá, no litoral de São Paulo. Há 10 anos, um fazendeiro movia uma ação contra a Fundação Nacional do Índio (Funai), pedindo anulação do processo que declarou a área como sendo terra indígena.