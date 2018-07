Justiça multa e cancela título de fazenda no PA

O Ministério Público Federal no Estado (MPF-PA) foi notificado essa semana da decisão que cancelou o plano de manejo liberado com uso de título de terra falsificado. Depois de fraudar os títulos, o fazendeiro usou a documentação para aprovar o plano de manejo.

Enganando, segundo o MPF, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) com documentos de propriedades que não poderiam ensejar a aprovação do plano de manejo, o réu conseguiu extrair 14.232 metros cúbicos de madeira em tora.

O juiz Ruy Dias de Souza Filho, da 9º Vara Federal de Belém, aplicou a multa calculando o valor de mercado da madeira retirada. Para ele, as provas demonstram cabalmente que a autorização para exploração do plano de manejo obtida junto ao Ibama foi fruto da atuação maliciosa do réu.