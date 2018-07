Justiça nega habeas corpus a acusada de matar jovem O Tribunal de Justiça do Paraná negou ontem o habeas corpus a uma das acusadas de matar a jovem Louise Maeda em 31 de maio deste ano. Segundo o TJ-PR, o advogado de defesa de Márcia do Nascimento, acusada de participar do assassinato da adolescente, disse que "inexistem provas conclusivas acerca de sua participação no homicídio" e que não há elementos que confirmem a necessidade da prisão preventiva dela.