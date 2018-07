Justiça nega revogar prisão de professor réu confesso A Justiça do Distrito Federal negou hoje o pedido de revogação de prisão do professor universitário Rendrik Vieira Rodrigues, de 35 anos, que confessou ter assassinado a estudante Suênia Souza Farias, de 24 anos. A decisão, proferida às 14h23, é do juiz Sandoval Gomes de Oliveira, do Tribunal do Júri. Rodrigues, que matou a estudante na sexta-feira (30), disse à polícia que estava inconformado com o fim do relacionamento, uma vez que Suênia havia reatado com o marido.