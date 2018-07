Justiça nega suspensão de lanche com brinquedo O pedido de liminar que visava suspender o McLanche Feliz (McDonald''s), Lanche Bkids (Burger King), Trikids (Bob''s) e a venda promocional de brinquedos e objetos de apelo infantil em seus estabelecimentos, conjuntamente ou não com a venda de lanches, foi negada ontem em São Paulo. Segundo a decisão, a proibição implicaria absorção, pelo Estado, da responsabilidade pela escolha da alimentação das crianças. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.