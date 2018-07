Justiça nega transferência de Beira-Mar para RJ

Baseado em argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal de Mato Grosso do Sul, o TRF-3, considerou Beira-Mar de alta periculosidade. Na decisão foi lembrado que "ele teve nova condenação por ter comandado esquema de tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro de dentro do presídio federal de Catanduvas (PR), além de seu histórico em presídios estaduais, como no Bangu 1, onde liderou uma rebelião por 23 horas que culminou na morte de três detentos, dentre eles um traficante rival".

Pesou também contra Beira-Mar a descoberta de um plano de fuga do Presídio Federal de Campo Grande, que implicava no sequestro do filho do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.