Justiça obriga Manaus a reduzir tarifa de ônibus A tarifa dos ônibus deve mudar em Manaus, voltando a R$ 2,10, de acordo com decisão da juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Maria Costa de Andrade. Em liminar respondendo à Ação Civil Pública do Ministério Público do Estado, fica suspensa a tarifa de R$ 2,25 cobrada desde 10 de junho por decreto do prefeito Amazonino Mendes (PTB).