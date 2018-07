Justiça obriga MEC a mostrar redações a dois candidatos

Mesmo com a abertura das inscrições, a briga na Justiça de candidatos para ter acesso à redação continua. Ontem, dez estudantes do Rio protocolaram ação na Defensoria Pública questionando o problema no Sisu, em que candidatos tiveram acesso a dados de outros inscritos. Também foram ao Ministério Público Federal pedindo que o órgão exija a antecipação da correção. As procuradorias no Ceará e Alagoas entraram com ações. No Ceará, a Justiça acatou o pedido, mas o MEC conseguiu rever a decisão no Tribunal Regional Federal. / CARLOS LORDELO e DAVI LIRA