Justiça obriga MG a dar tratamento para usuária de crack Uma adolescente de 14 anos foi internada por causa do vício em crack após a Justiça de Minas Gerais determinar que o governo providenciasse tratamento para a jovem. Ela também estava ameaçada de morte por traficantes para os quais estava trabalhando e permanecerá pelo menos seis meses em uma clínica cujo nome é mantido em sigilo, com as despesas custeadas pelo governo.