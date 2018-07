Justiça obriga USP a readmitir líder grevista

O técnico em manutenção de refrigeração trabalhava desde 1987 na USP e é um dos líderes da greve que na última terça-feira provocou o confronto entre funcionários e estudantes e a Tropa de Choque da Polícia Militar (PM). Brandão foi um dos três manifestantes detidos por crimes de dano ao patrimônio público, desacato à autoridade e resistência à prisão. A readmissão do dirigente é uma das reivindicações da greve organizada pelo Sintusp.

Brandão foi demitido sob a acusação de dano ao patrimônio público. A direção da USP argumentou que em 2007 o ex-funcionário depredou a reitoria da universidade durante invasão de funcionários e estudantes. A universidade ainda entrou na Justiça com dois processos contra o dirigente. Um deles, aberto em 2002, o acusa de danificar laboratórios da USP com produtos químicos. O outro o denuncia por invasão à biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP, em 2005. Brandão nega todas as acusações.