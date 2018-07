Justiça ordena leilão de imóveis da Metodista

Segundo a assessoria de imprensa da universidade, a cobrança refere-se a dívidas de 1994 e 2002, sendo que o processo de execução fiscal teria sido proposto em 2004. A entidade teria deixado de fazer a contribuição previdenciária ao INSS.

Por meio de nota, a universidade informou que ainda cabe recurso e julga as cobranças indevidas, já que o instituto "é uma instituição sem fins lucrativos". Ainda segundo a nota, os processos não comprometem as aulas e nem as atividades educacionais.