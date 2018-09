Justiça ouve hoje testemunhas de defesa do caso Bruno Está programado para começar nesta tarde o depoimento de 22 testemunhas de defesa do processo sobre o desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes de Souza, que está preso desde julho pelo sumiço - e já considerada morte - de Eliza. Ela tentava provar na Justiça que o ex-capitão do Flamengo é pai do filho dela.