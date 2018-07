Justiça ouve testemunhas sobre fraude no Enem

O juiz Márcio Rached Milani, da Justiça Federal de São Paulo, ouviu ontem 4 das 11 testemunhas escaladas para a primeira audiência do processo que apura a responsabilidade pelo vazamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2009.

A sessão começou às 14 horas, na 10.ª Vara Criminal do Fórum Ministro Jarbas Nobre, na Bela Vista, região central. Entre as quatro testemunhas - todas de acusação - estavam o editor do Estado Sergio Pompeu e a jornalista Renata Cafardo.

Os depoimentos foram acompanhados pelos réus - Felipe Pradella, considerado o mentor do vazamento, Marcelo Sena Freitas, Filipe Ribeiro Barbosa, Gregory Camillo e Luciano Rodrigues - e seus advogados, pela defesa do consórcio que organizava o Enem e por promotores.

Pradella, Freitas e Barbosa eram funcionários temporários da Cetros - integrante do Consórcio Nacional de Avaliação e Seleção, que organiza o Enem - e estavam lotados na gráfica que imprimiu as provas. Camillo, DJ, e Rodrigues, dono de uma pizzaria, agiram como intermediários na tentativa de venda da prova para dois jornalistas do Estado. "Não tem nada que comprove o envolvimento do Luciano", disse o advogado de Rodrigues, Luiz Vicente Bezinelli, ao final da sessão.

Vazamento. O vazamento da prova veio à tona após dois homens tentarem vender a prova por R$ 500 mil ao Estado - o jornal, porém, não compra informações. A reportagem avisou o Ministério da Educação (MEC) do vazamento, e o Enem, que ocorreria em outubro, foi adiado para dezembro, prejudicando 4 milhões de candidatos em 1,8 mil cidades do País.

A fraude ocorreu nas instalações da Gráfica Plural, na região metropolitana de São Paulo. Uma nova empresa foi contratada para realizar o exame, que foi refeito e reimpresso.

Em dezembro, a Justiça Federal aceitou a denúncia por violação de sigilo funcional e corrupção passiva contra os cinco acusados. Foi rejeitada, porém, a acusação de peculato - furto praticado por servidor público, cuja pena varia de 2 a 12 anos.