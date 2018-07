Justiça proíbe aumento de 60% no IPTU de Uberlândia A Justiça negou o pedido protocolado pela Prefeitura de Uberlândia (MG) e manteve a liminar que suspende o aumento do IPTU em até 60%. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, 3, e agora resta ao município somente a posição do Tribunal de Justiça, que deve julgar o mérito do caso somente em abril. Na cidade até agora os carnês do imposto não foram distribuídos.