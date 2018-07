Justiça proíbe cassação de carteiras sem foto A Justiça Federal anulou a resolução 276 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que previa o cancelamento de carteiras de habilitação (sem foto) de quem não se recadastrasse até agosto de 2008. A decisão reforça liminar de dezembro, que já havia suspendido a medida. A resolução 276 pretendia substituir as carteiras antigas pelo modelo com foto. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal de Minas Gerais.