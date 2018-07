Justiça proíbe cobrança de ponto extra em SP

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Fundação Procon-SP) conseguiu na Justiça uma liminar que proíbe a cobrança do uso do ponto extra pelas empresas de TV por assinatura. Publicada na sexta-feira, a decisão vale a partir da mensalidade seguinte à data da intimação da decisão, e somente para o Estado de São Paulo.

A juíza Cynthia Thomé, da 6ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, determinou que as operadoras cubram apenas custos relacionados à instalação do ponto extra e manutenção da rede e dos conversores ou codificadores até que o julgamento seja concluído. A pena para o não cumprimento da decisão é de R$ 30 mil por dia.

No despacho, Cynthia citou a Resolução 528/09, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que proíbe a cobrança pelo uso do ponto extra. "Também há de ser considerado que não há serviço permanente e contínuo referente ao ponto extra. Em consequência, a cobrança por serviço não prestado caracteriza enriquecimento ilícito e prática abusiva." Ainda na sentença, a juíza reconhece que a cobrança de ponto extra atinge milhares de consumidores e que "eventual reparação será extremamente difícil e morosa". As operadoras podem recorrer da decisão.

O diretor executivo da Fundação Procon-SP, Roberto Pfeiffer, considerou a decisão "uma vitória do consumidor". "Com essa decisão favorável, o Procon-SP apertará o cerco contra as empresas que desrespeitam o direito do consumidor. A sociedade espera uma postura enérgica da Anatel", afirmou, em nota. A Fundação Procon-SP orienta os consumidores prejudicados pela cobrança do ponto extra a procurarem a entidade para abrir reclamação contra a operadora e, eventualmente, entrar com ação no Juizado de Pequenas Causas.

Em novembro, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou que iria editar uma súmula para detalhar as regras do regulamento dos direitos dos assinantes de TV paga, que inclui a proibição da cobrança do ponto extra. Segundo a assessoria da Anatel, essa súmula, que tinha prazo de 30 dias para ser elaborada, ainda não foi editada.

Na época, o conselho diretor da agência recusou um pedido feito pela Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA) para que a Anatel reconsiderasse a decisão de proibir a cobrança pela programação do ponto extra.

POLÊMICA

A polêmica sobre o ponto extra começou em julho de 2008, quando foi editado o novo regulamento, proibindo a cobrança. O assunto foi parar na Justiça e as empresas conseguiram uma liminar permitindo que elas continuassem cobrando pelo ponto extra.

A Anatel revogou os artigos que tratavam do assunto até que, em abril do ano passado, votou novamente pela proibição da cobrança da programação no ponto extra, mas permitiu que as empresas cobrem pela instalação, equipamento e manutenção. Essa decisão só entrou em vigor em agosto, quando a liminar foi cassada. Em janeiro, havia 7,6 milhões de assinantes de TV por assinatura no País.

REGULAMENTO

Proibição: A Anatel editou em julho de 2008 um regulamento que proibia a cobrança do ponto extra de TV por assinatura. As empresas entraram na Justiça contra a decisão e conseguiram uma liminar para que continuassem com a cobrança

Votação: A agência revogou os artigos que tratavam do assunto e, em abril de 2009, fez uma nova votação, proibindo a cobrança da programação, mas permitindo que as empresas cobrem pela instalação, equipamento e manutenção do ponto extra