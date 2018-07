Justiça proíbe credores de expropriarem patrimônio da Agrenco A companhia do agronegócio Agrenco informou nesta segunda-feira que a Justiça concedeu decisão liminar para que credores beneficiados com garantias fiduciárias, compartilhamento de garantias e opções de compra estão proibidos de executar ou implementar medidas de expropriação patrimonial dos ativos da subsidiária brasileira Agrenco Bioenergia, bem como de qualquer outra empresa do grupo.