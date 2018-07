Justiça proíbe Cristina de usar reservas do BC A Justiça argentina vetou ontem o uso de reservas do Banco Central para o pagamento de US$ 6,5 bilhões da dívida pública que vence em 2010. Novo revés para a presidente Cristina Kirchner, a medida adiará a criação do chamado "Fundo Bicentenário". A decisão da Justiça, entretanto, não é definitiva e o caso passa agora para a Corte Suprema.