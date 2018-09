Justiça proíbe divulgação de filme polêmico de Xuxa A 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou por unanimidade de votos recurso da empresa Cinearte Produções Cinematográficas e proibiu a divulgação ou comercialização do filme Amor Estranho Amor, dirigido por Walter Hugo Khoury e estrelado pela apresentadora Xuxa Meneghel. Em caso de descumprimento da ordem judicial, a produtora vai pagar multa de R$ 200 mil. A decisão se baseou no voto do relator do processo, desembargador Cláudio de Mello Tavares.