Justiça proíbe entrada de novos presos em CDP de SP A Justiça de São Paulo vai proibir o ingresso de novos presos no Centro de Detenção Provisória de Taubaté, no interior do Estado, a partir de outubro. A decisão da juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da 1ª Vara das Execuções Criminais e da Corregedoria dos Presídios de Taubaté, foi anunciada na quinta-feira, 22.