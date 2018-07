Justiça proíbe ex-deputado Carli Filho de sair do País O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) decidiu ontem proibir o ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho, de 29 anos, de sair do País. A partir da entrega do comunicado por oficial de justiça, Carli Filho terá até 24 horas para entregar seu passaporte. A defesa vai recorrer no Superior Tribunal de Justiça (STJ).