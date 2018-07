Justiça proíbe festa do trabalhador em Barra Bonita Uma liminar dada pela Justiça local proibiu a realização de uma festa para 15 mil pessoas em comemoração ao Dia do Trabalho prevista para esta quarta-feira (1), em Barra Bonita, a 282 km de São Paulo. A decisão é resultado de uma ação movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, após denúncia de um cidadão de que o Estádio Municipal Renato Adamo Bolla, palco da festa, não tinha alvará dos bombeiros. Foi fixada multa de R$ 200 mil em caso de descumprimento.