Justiça proíbe festa para adolescentes em boate de SP

O pedido foi feito pela Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Lapa. A festa estaria marcada para esse sábado mas, segundo a boate, foi cancelada e não há data para a realização da próxima.

De acordo com a liminar, a empresa também fica obrigada a anunciar, nos mesmos meios de comunicação e com a mesma amplitude com que divulgou os eventos, a não realização da festa adolescente enquanto não for apresentada a documentação necessária, sob pena de pagamento de multa de R$ 10 mil pelo descumprimento.

O promotor de Justiça Francismar Lamenza argumenta que no site da empresa havia informações sobre a ocorrência de festas, supostamente realizadas das 15 às 21h, com open bar sem venda de bebidas alcoólica, mas destacou que a Pacha não possui alvará que permite a realização de eventos do gênero. Hoje a informação já havia sido retirada do site.

Segundo a assessoria de imprensa da boate, a Pacha ainda não recebeu a notificação da Justiça.