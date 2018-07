Justiça proíbe festas 'open bar' no interior de SP A Promotoria da Infância e Juventude de Votuporanga, cidade localizada a 520 quilômetros de São Paulo, obteve liminar da Justiça proibindo a realização de festas "open bar" na cidade. A decisão judicial veio em resposta a duas ações civis públicas com o objetivo de impedir as festas Farma Beer e Talent Red que aconteceriam, respectivamente, nos dias 6 e 8 deste mês.