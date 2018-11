Justiça proíbe greve do setor aéreo até o dia 10 A Justiça Federal proibiu na noite de ontem qualquer movimento grevista nos aeroportos brasileiros até o dia 10 de janeiro. A multa em caso de descumprimento da decisão é de R$ 3 milhões. A decisão da Justiça acatou pedido do Ministério Público Federal (MPF) no Distrito Federal.