Justiça prorroga prisão de suspeitos de fraude na Saúde A Justiça de Sorocaba (SP) prorrogou por mais cinco dias hoje a prisão temporária das oito pessoas suspeitas de envolvimento no esquema de fraudes contra o sistema público de saúde. Os acusados foram presos no último dia 16 durante a Operação Hipócrates, desencadeada em conjunto pela Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo.