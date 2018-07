Justiça prorroga uso da Força Nacional em Alagoas O Ministério da Justiça autorizou a prorrogação do apoio da Força Nacional de Segurança Pública ao Estado de Alagoas. Segundo portaria, publicada no Diário Oficial da União desta segudna-feira, 9, o uso da Força Nacional está autorizado por mais 90 dias, a contar de hoje, para exercer ações de segurança pública, em apoio aos órgãos integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado de Alagoas.