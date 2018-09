Justiça realiza hoje nova audiência sobre o caso Bruno Teve início por volta das 9h30 desta manhã no Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), mais uma audiência do julgamento dos acusados pelo desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes de Souza, que está preso desde julho pelo sumiço - e já considerada morte - de Eliza. Ela tentava provar na Justiça que o ex-goleiro do Flamengo é pai do filho dela.