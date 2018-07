Justiça recebe denúncia contra responsáveis por obra A Justiça do Rio de Janeiro recebeu na quarta-feira (30) denúncia contra Sergio Alves de Oliveira, sócio majoritário da TO Tecnologia Organizacional, e Cristiane do Carmo Azevedo, administradora de obras da empresa, responsável pela execução de reforma no 9º andar do Edifício Liberdade que culminou no desabamento de três prédios no centro do Rio, em 25 de janeiro de 2012. A dupla vai responder pelo crime de desabamento culposo com resultado morte. No acidente, 16 pessoas morreram e cinco permanecem desaparecidas.