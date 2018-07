Justiça recebe pedido do MA para transferir presos O Ministério da Justiça informou, nesta sexta-feira, 17, ter recebido do governo do Maranhão o pedido oficial para que 35 detentos da penitenciária de Pedrinhas sejam transferidos para prisões federais. O Departamento Penitenciário Nacional, ligado à pasta, vai analisar agora o perfil dos detentos e a pertinência do pedido. Também cabe ao Departamento indicar o estabelecimento prisional para onde os detentos poderiam ser enviados, mas a decisão final sobre a transferência é de responsabilidade da Justiça Federal. Pela lei, a permanência dos detentos via transferência não pode exceder um ano no sistema federal, mas o prazo pode ser renovado.