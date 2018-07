Justiça reconhece morte presumida de mulher no RJ Três anos depois do desaparecimento da engenheira Patrícia Amieiro Franco a Justiça reconheceu sua morte presumida. O carro da jovem foi encontrado no fundo do Canal de Marapendi, na zona oeste do Rio de Janeiro, com marcas de bala, vidros quebrados, uma pedra próximo ao acelerador e o cinto de segurança afivelado. Quatro policiais militares são acusados de terem assassinado e ocultado o corpo da engenheira.