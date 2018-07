Justiça reconhece padrasto como pai legal em Sorocaba A Justiça reconheceu o direito de uma jovem de considerar legalmente como pai, em função dos laços afetivos, o companheiro de sua mãe, em Sorocaba, a 92 km de São Paulo. A decisão, dada pelo juiz Carlos Alberto Maluf, da 1ª Vara da Família e Sucessões, transitou em julgado no dia 11 de agosto e não cabe mais recurso. O caso, divulgado nesta quarta-feira, 09, pela Defensoria Pública de São Paulo, começou com uma ação de investigação de paternidade movida pela mãe da jovem, quando esta tinha 13 anos, na tentativa de receber pensão alimentícia do pai biológico.