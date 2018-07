Justiça rejeita acusação criminal contra Chevron e Transocean A Justiça do Brasil rejeitou as acusações criminais contra a petrolífera Chevron, a operadora de sondas Transocean e 17 funcionários, em caso relacionado ao vazamento de petróleo de 2011, disseram nesta quarta-feira à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.