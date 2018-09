Justiça rejeita denúncia contra merendeira no RS O juiz substituto da 1ª Vara do Júri de Porto Alegre, Leandro Raul Klippel, rejeitou denúncia contra a merendeira que colocou veneno para ratos em um estrogonofe servido na Escola Estadual Pacheco Prates. O Ministério Público acusava a funcionária de tentativa de homicídio contra as 39 pessoas que foram levadas a postos de saúde e hospitais depois de almoçarem na escola, no dia 4 de agosto.