Justiça rejeita novo pedido de liberdade para Cachoeira

Os juízes consideraram que Cachoeira não poderia ser solto porque teria condições de "reagrupar seu bando" ou mesmo "atuar para destruir provas", segundo relato da assessoria do (TJDF).

Cachoeira é acusado de "formação de quadrilha ou bando e tráfico de influência" pela operação Saint Michel da Polícia Civil do Distrito Federal, investigação que analisou fraudes no sistema de bilhetagem no transporte público do DF.

O advogado de Cachoeira, o ex-ministro da Justiça Márcio Thomas Bastos, disse à Reuters que pretende recorrer da decisão na próxima semana.

"Vamos recorrer ao STJ na segunda-feira", afirmou Bastos.

Cachoeira está preso desde fevereiro, quando a operação Monte Carlo da Polícia Federal desmontou um esquema que explorava jogos ilegais e seria comandado por ele.

Na semana passada, ele conseguiu um habeas corpus para ser solto do presídio da Papuda, em Brasília, mas não deixou a prisão porque também era alvo de mandado de prisão da operação Saint Michel.

Cachoeira também é alvo de investigação no Congresso, onde uma CPI mista analisa sua relação com políticos e empresas.

