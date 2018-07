Justiça retoma julgamento do caso Carandiru em SP O julgamento do massacre do Carandiru foi retomado nesta segunda-feira, 15, às 10h30, no Fórum da Barra Funda, em São Paulo. Inicialmente programado para o dia 9 de abril, o julgamento precisou ser adiado após uma das juradas passar mal. O Tribunal do Júri irá definir o destino dos 26 policiais militares acusados de matarem 15 detentos do 9° Pavilhão da Casa de Detenção de São Paulo, em outubro de 1992.