Justiça solta motorista de acidente que matou 8 em SP

Ferreira dirigia o ônibus com 39 passageiros que seguia de São Paulo para Atibaia quando colidiu com dois carros e uma carreta no quilômetro 69 da Fernão Dias, na região de Mairiporã, no dia 2 de fevereiro. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas. O motorista saiu ileso do acidente e foi preso em flagrante.

Em sua decisão, a juíza Ana Paula Schleiffer Livreri afirma que faltam laudos sobre o acidente como a apuração de uma possível falha mecânica e exame de corpo de delito das vítimas.