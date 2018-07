Justiça suíça aceita libertar Polanski após receber fiança O Tribunal Penal Federal Suíço autorizou ontem a libertação do cineasta Roman Polanski, mediante o pagamento de fiança de US$ 4,5 milhões. O célebre diretor de O Pianista e O Bebê de Rosemary foi detido no dia 26 de setembro ao chegar ao aeroporto de Zurique, onde seria homenageado em um festival de cinema local. A detenção foi realizada em resposta a uma ordem de busca emitida pelos EUA, de onde tinha fugido em 1978 após ter sido declarado culpado de ter mantido relações sexuais com uma adolescente de 13 anos um ano antes.